Todde, 'autonomia differenziata e statuto su binari paralleli'

Autonomia differenziata e Statauto speciale sono "i due binari paralleli" sui quali si è aperto oggi a Palazzo Chigi il confronto tra la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

"Stamattina abbiamo parlato di Statuto della Regione Sardegna, che è un tavolo ovviamente diverso rispetto al tema dell'autonomia differenziata - ha spiegato la governatrice - coinvolge appunto le regioni a statuto speciale per riuscire a trovare un'intesa, considerando che gli statuti speciali hanno un angolo costituzionale e quindi le loro modifiche implicano un percorso molto lungo e chiaramente implicano anche a volte non essere in grado di modernizzare lo statuto quando occorre. Ci sono stati già degli incontri con altre regioni e quindi era importante anche confrontarci da questo punto di vista - ha aggiunto Todde - A questo proposito la partenza della Commissione paritetica sarà fondamentale perché servirà proprio a trattare anche alcuni temi sostanziali relativamente alle norme".

Diverso il tema dell'autonomia differenziata: "Abbiamo parlato stamattina col ministro Calderoli. C'è stato un confronto in Corte Costituzionale nei giorni scorsi e stiamo attendendo quelle che possono essere le decisioni della Consulta - ha osservato -. Per noi il tema centrale è un tema legato al fatto di dare alla Sardegna la possibilità di poter competere al pari delle regioni più ricche".



