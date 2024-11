'Mandanti politici dietro le diffide', Fi minaccia querela

"Non esiste alcun coordinatore di Forza Italia a Porto Torres che abbia fatto e portato avanti la diffida verso il Consiglio regionale": il capogruppo degli Azzurri in Consiglio regionale, Angelo Cocciu, respinge al mittente le accuse lanciate in Aula durante la seduta di ieri dall'esponente della maggioranza Valdo di Nolfo (Uniti per Todde).

Il consigliere aveva spiegato che dietro le lettere di diffida, inviate da due società energetiche al Consiglio regionale e giudicate 'intimidatorie', "c'è una regia chiara, ci sono mandanti politici ben precisi".

Pronta la reazione di Fi: "Chiediamo molto cortesemente al consigliere Di Nolfo, di chiarire in Aula, in maniera limpida, onesta e sincera, la questione, perché - spiega Cocciu - è assolutamente una grandissima bugia. Se questo non avverrà, saremo costretti a querelare".

"Non si querela su una discussione avvenuta in Aula - replica il consigliere Di Nolfo ai giornalisti -, l'Aula tutela il confronto, per quanto duro. Che il capogruppo di Fi non abbia altre strade, se non la querela, già ci fa capire che la mia posizione è quella giusta".



