Colpisce con la benna del trattore vicino di terreno dopo lite

Ha litigato con un vicino agricoltore e in preda alla rabbia lo ha colpito con la benna del trattore, ferendolo gravemente. E' accaduto ieri pomeriggio nelle campagne di Paulilatino, nell'Oristanese. Un uomo di 49 anni è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, con una grave ferita a una gamba. L'aggressore, un 60enne, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio: subito dopo l'episodio è fuggito ed è stato rintracciato dopo alcune ore.

La lite tra i due agricoltori, proprietari di appezzamenti di terra nella zona, è avvenuta nel pomeriggio in località Funtana Sassa. I due avrebbero avuto una discussione forse legata all'attraversamento dei terreni. Mentre il 49enne si apprestava ad andar via con l'auto, il 60enne sarebbe salito sul trattore e lo avrebbe colpito con la benna, danneggiando anche l'auto. Poi è fuggito dalla zona. Alcuni amici del ferito hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. I soccorsi non sono stati facili a causa della zona particolarmente impervia.

I medici hanno stabilizzato il 49enne e lo hanno trasportato al Brotzu, non è in pericolo di vita. I carabinieri, raccolte le testimonianze, si sono messi alla ricerca del 60enne e lo hanno rintracciato alcune ore dopo, arrestandolo. Adesso si trova in carcere.



