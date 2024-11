Chiusura sale operatorie del Businco,Bartolazzi convoca le parti

L'assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, ha deciso di riconvocare le parti dopo la protesta delle associazioni dei pazienti oncologici e la preoccupazione mai sopita del personale medico dell'Arnas per l'imminentre chiusura delle sale operatorie dell'ospedale Businco, per procedere nei prossimi 2-3 anni ai lavori di ristrutturazione.

L'incontro è stato fissato per mercoledì 20 novembre alle 17, nella sede dell'assessorato. Al tavolo ci saranno i vertici dell'Arnas Brotzu, le rappresentanze mediche e delle aassociazioni dei malati di tumore.

"Il nostro appello non è caduto nel vuoto - commentando con soddisfazione i portavoce delle associazioni - La subitanea risposta, sebbene interlocutoria, dell'assessore della Sanità, che si è reso disponibile a incontrare, oltre alla direzione generale del Brotzu e dei medici, anche i e le rappresentanti delle associazioni per fornire informazioni e condividere eventuali proposte alternative, ci fa ritenere che niente sia ancora definitivo".

L'auspicio è che si apra una fase progettuale condivisa per il Businco, meno impattante sulla vita di chi è costratto a convivere con un tumore.



