Siccità, arrivano gli indennizzi per le imprese zootecniche

Su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la giunta regionale ha autorizzato la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti agli allevatori le cui aziende siano state interessate dall'emergenza idrica nell'anno 2024, ricadenti nei 141 comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità.

Gli aiuti saranno concessi alle aziende tramite l'Agenzia Laore Sardegna e i Comuni, per assicurare un contributo a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto diretto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame effettuato nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2024.

La giunta, inoltre, ha stabilito i seguenti parametri massimi di indennizzo per capo adulto allevato che saranno utilizzati, proporzionalmente alle risorse stanziate, per l'attribuzione delle risorse a ogni singola azienda. Bovini e bufalini 100 euro per capo, equini 100 euro per capo, ovini e caprini 20 euro per capo e suini 20 euro per capo.



