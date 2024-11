Sassari, centro polifunzionale in area degradata di via 25aprile

A breve partiranno i lavori per trasformare l'edificio dell'ex centrale elettrica di via 25 aprile in un centro polifunzionale collegato con il futuro centro intermodale di Sassari che sorgerà accanto alla stazione ferroviaria.

L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna, nel corso di un sopralluogo con la commissione consiliare nel terreno abbandonato da decenni, all'ingresso della città.

L'area era stata destinata dall'amministrazione Campus a parcheggio a raso, sovrastato in parte da uno slargo alla stessa altezza di corso Vico. Ora la giunta Mascia, pur non condividendo le scelte del precedente sindaco, vuole dare un'accelerata per sistemare l'intera zona degradata: "Con i quattro diversi interventi le opere risolveranno questioni vitali in tema di viabilità, trasporto pubblico extraurbano e rigenerazione dell'area che ricomprende il centro storico basso e la stazione ferroviaria, trasformandola nel punto di unione tra la città compatta e la periferia nord, inclusa Predda Niedda, anziché rappresentare un elemento di divisione", spiega Sanna.

Le modifiche alla viabilità previste tra viale San Paolo, viale Porto Torres, via Saffi, porta Sant'Antonio, corso Vico, via XXV aprile, piazza Santa Maria e il sottopasso ferroviario sono state studiate per realizzare la stazione dei bus nell'area del vecchio gazometro, in viale San Paolo, alle spalle di quella ferroviaria, per evitare l'ingresso in città dei mezzi provenienti dall'hinterland e dal resto dell'isola.

Per concretizzare il centro intermodale (opera complessiva da 27 milioni e 200 mila euro) dovranno essere realizzati dei sovrappassi ferroviari. Nel frattempo il Comune accelera per far partire la prima opera, ossia il restyling da 4 milioni e 800mila euro dell'ex centrale elettrica: "Stiamo verificando il progetto esecutivo. Sarà una struttura multifunzionale, si potrà accedere da via XXV aprile e da corso Vico potrà ospitare una biglietteria, un infopoint, uno spazio di aggregazione giovanile, un'area riservata al benessere e altro ancora".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA