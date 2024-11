Ricercatrici Ateneo di Cagliari premiate al Festival Scienza

Pioggia di riconoscimenti per l'Università degli Studi di Cagliari in occasione del Festival Scienza che ha visto ieri la sua conclusione all'Exma di Cagliari. La giuria del Festival ha assegnato il Premio Donna di Scienza 2024 a Miriam Melis, docente di farmacologia dell'ateneo cagliaritano che si è distinta per le sue ricerche nel campo delle neuroscienze e della farmacologia.

E' stato poi assegnato il Premio Donna di Scienza Giovani a Simona Deidda, chirurga oncologica colon-rettale dell'Ateneo, mentre una menzione speciale è andata alla giovane ingegnera biomedica Giulia Baldazzi, del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica. Entrando nel dettaglio la docente Miriam Melis, già premiata nel 2023 con un prestigioso Erc (European Research Council) grant da oltre 2 milioni di euro, ha ottenuto il Premio Donna di Scienza 202 per le sue ricerche innovative nel campo delle neuroscienze e della farmacologia, che si sono concentrate sui cannabinoidi e, più in generale, sui processi fisiologici legati alla gestione delle emozioni.

"Non è determinante il dove, ma il come si fa la ricerca, -ha precisato la docente -. Bisogna crederci, essere determinate e rispettare il rigore scientifico necessario per diventare grandi ricercatori e ricercatrici. Sono contenta di essere rimasta in Sardegna, forse c'è più soddisfazione a portare avanti ricerche di frontiera nella cosiddetta periferia dell'Europa".

Ed è grazie alle sue ricerche pionieristiche per migliorare i trattamenti per i pazienti oncologici che Simona Deidda ha conseguito il Premio Donna di Scienza Giovani. "Serve incoraggiare le ricercatrici del futuro affinché possano credere di più nelle loro capacità - ha detto Deidda - così da poter concorrere alla pari per le posizioni apicali". Era presente alla premiazione, per l'Università Luciano Colombo, Prorettore alla Ricerca e membro della commissione giudicatrice del Premio: "Questi riconoscimenti testimoniano come l'Università di Cagliari continui a valorizzare il contributo delle ricercatrici - ha evidenziato - con l'obiettivo di diventare un centro di eccellenza capace di sostenere il talento femminile nella scienza".



