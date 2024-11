Macchiareddu, riapre al traffico il tratto di strada Cacip

Ha riaperto al traffico lo svincolo tra la VI Strada di Macchiareddu e la dorsale consortile, chiusa in via precauzionale lo scorso 1 ottobre a causa della caduta di alcuni calcinacci che si erano staccati dalla parte sottostante al cavalcavia.

Dopo i lavori portati avanti dal Cacip per sistemare il viadotto, il Comune di Assemini - in accordo con i vertici del Consorzio industriale di Cagliari - ha emesso un'ordinanza che rende nuovamente percorribile uno dei tratti nevralgici più importanti della viabilità industriale.

Gli interventi condotti nelle ultime settimane dal Consorzio hanno interessato soprattutto le parti laterali all'interno del viadotto, dalle quali si erano staccati i calcinacci: dopo il ripristino del calcestruzzo la struttura è tornata a essere sicura per la circolazione di auto e mezzi pesanti.



