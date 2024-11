Lavori sulla rete ferroviaria, domenica mattina stop ai treni

Rete Ferroviaria Italiana eseguirà da mezzanotte alle 13 di domenica 17 novembre alcuni interventi tecnologici per l'installazione del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, nell'ambito del progetto Sccm Modulare. Il nuovo sistema, gestito dal posto centrale di Cagliari, contribuirà a una notevole riduzione dei guasti della rete, limiterà le interruzioni e permetterà di potenziare la capacità di calcolo del sistema per una gestione più efficiente del traffico ferroviario.

In concomitanza con questi lavori la mattina di domenica 17 novembre fino alle 13:30 la circolazione ferroviaria sull'intera rete sarda sarà sospesa e tutti i treni subiranno cancellazioni.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto degli interventi sul territorio, Trenitalia ha previsto corse con bus.

"Questi interventi fanno parte di un programma di potenziamento tecnologico in corso nel nodo di Cagliari, mirato a offrire un servizio ferroviario sempre più efficiente e performante", fa sapere Rfi.

L'investimento complessivo per questa operazione - che vedrà impegnati 100 tra operai e tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici - è circa 3 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA