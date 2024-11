Calcio: Cagliari riprende gli allenamenti senza sette nazionali

Cagliari di nuovo ad Assemini dopo tre giorni di stop per preparare lo scontro diretto con il Genoa a Marassi. Ripresi questo pomeriggio gli allenamenti: rossoblù su di morale dopo il 3 a 3 contro il Milan, ma ora cominciano le sfide con le avversarie che lottano per la salvezza: dopo il Genoa, c'è subito il Verona alla Domus.

Una settimana e mezzo circa per preparare la prima gara: con il Genoa si va in campo domenica 24 novembre per la sosta legata agli impegni delle nazionali. Nicola dovrà però tenere conto delle assenze ad Assemini. Per il Genoa avrà a disposizione Adopo e Mina, fuori per squalifica sabato scorso contro il Milan. Ma per ora ci sono sette giocatori chiamati dalle nazionali in giro per il mondo tra Europa, Sud America e Africa: Marin, Obert e Sherri giocheranno in Nations League rispettivamente con Romania, Slovacchia e Albania. Lapadula (Perù) e Mina (Colombia) scenderanno in campo per le gare di qualificazione ai Mondiali. Due match validi per le qualificazioni alla Coppa d'Africa invece per Zito Luvumbo con l'Angola. Amichevole con l'U21 azzurra per Prati.

Un Cagliari che riabbraccia il suo pubblico: i ragazzi di mister Nicola saranno impegnati in città in una gara amichevole con il Cus Cagliari. Il test è in programma domani alle 15 allo stadioCus all'interno della cittadella sportiva "Sa Duchessa", in via Is Mirrionis. I tagliandi saranno disponibili il giorno della gara dalle 13.30 al botteghino dello stadioCus. Oggi bagno di folla per il mister Nicola e per i rossoblu Pavoletti, Deiola, Zortea, Viola e Jankto alla Domus per la Coppa Quartieri. Presente tra gli altri anche Gianfranco Zola, stella di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari e ora vicepresidente della Lega Pro.



