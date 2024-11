Applausi per il trittico del Tokyo Ballet nel 60/o compleanno

Il Tokyo Ballet festeggia il suo 60/o compleanno con una tournée italiana che parte da Cagliari.

La celebre compagnia di danza giapponese, dopo il capoluogo sardo, prosegue il tour al Petruzzelli di Bari, al Comunale di Bologna e al Galli di Rimini. Calorosi applausi e ovazioni hanno accolto la prima sul palcoscenico del teatro lirico di Cagliari con tre capolavori della danza tra '800 e '900. Sulle note dell'orchestra della fondazione diretta da Paul Murphy, il celebre corpo di ballo giapponese ha regalato una serata densa di emozioni con le creazioni dei grandi maestri.

Tre differenti coreografie, tre stili e tre epoche diverse.

Il sipario si apre sul celeberrimo "regno delle ombre" de La Bayadère, nella fortunata versione di Natalia Makarova da Marius Petipa su musica di Ludwig Minkus. Le atmosfere sospese di un sogno fanno da cornice all' incontro immaginario tra Solor e Nikiya, momento culminante di una struggente scena d' amore. La musica di Mozart scandisce le seducenti sequenze coreografiche della Petite Mort di Jiří Kylián, con sei variazioni sul tema dell' eros. Dopo la sorprendente danza delle spade, appaiono le figure femminili che a tratti incarnano l'eleganza settecentesca raffigurata negli abiti sculture, in alternanza al gioco delle coppie.

Magnifico finale con l'avvincente e immaginifico Le Sacre du Printemps di Maurice Béjart con musica di Stravinskij. Si compie sulla scena un rito di iniziazione in un'epoca ancestrale, che emoziona, nel susseguirsi de "L'adorazione della terra", "Il sacrificio" e infine la "Danza dell'eletta".

Riflettori puntati sulla grande danza con il secondo titolo della stagione di lirica e balletto. Repliche a partire da questa sera alle 20.30; giovedì 14 novembre alle 19; venerdì 15 novembre alle 20.30; sabato 16 novembre alle 15.30; sabato 16 novembre alle 21; domenica 17 novembre alle 17.



