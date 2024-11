Il Comune di Cagliari in campo per Giornata mondiale del diabete

Cagliari aderisce alla Giornata mondiale del diabete In occasione della Giornata mondiale del diabete, la sera di giovedì 14 novembre 2024 il torrino del Bastione di Saint Remy a Cagliari si illuminerà di blu, per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questa patologia in continua crescita.

Il diabete non è solo una questione di valori glicemici.

Piuttosto è una condizione complessa che richiede attenzioni e cure costanti. La diagnosi precoce e una corretta gestione della malattia possono fare la differenza nella vita quotidiana delle persone diabetiche.



