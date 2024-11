Gravi carenze sugli impianti a bordo, nave bloccata a Oristano

Sono 24 le gravi carenze che la Guardia costiera di Oristano ha riscontrato a bordo della nave di bandiera portoghese lunga 104 metri che hanno portato alla decisione di fermarla in porto fino a quando non saranno ripristinate le norme di sicurezza.

La nave, partita da Barcellona, trasporta clinker, materiale ricavato da argilla e calcare che serve per produrre un tipo di cemento. Il personale della Capitaneria di porto di Oristano abilitato Port State Control ha condotto un'approfondita ispezione per verificare i locali di bordo destinati al carico insieme ai vari impianti, così come la validità dei certificati e la preparazione dell'equipaggio.

"Durante l'ispezione, protrattasi per l'intera giornata - spiegano dalla Capitaneria - sono state riscontrate 24 gravi carenze riguardanti l'efficienza degli impianti di bordo e delle dotazioni di emergenza (tra cui l'inefficienza degli argani sul ponte di coperta destinati alla manovra delle ancore e l'inoperatività dell'impianto per il filtraggio delle acque oleose di sentina), oltre a criticità legate alle condizioni di vita a bordo dell'equipaggio".

Le irregolarità hanno portato all'immediato fermo della nave fino "al ripristino degli standard minimi di sicurezza per poter riprendere la navigazione".



