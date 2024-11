Capodanno in piazza, è Gianna Nannini la star di Sassari

Sarà Gianna Nannini la star del concerto di Capodanno a Sassari. La più grande rocker italiana di sempre è stata scelta dall'amministrazione comunale per regalare alla città un evento di altissimo livello con cui salutare il 2024 e accogliere il prossimo anno con un carico di energia, di classe e di entusiasmo.

Ad annunciare la partecipazione di Gianna Nannini - star indiscussa del panorama musicale nazionale e tra le poche espressioni del rock nostrano a godere di fama e seguito a livello internazionale - il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e l'assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni: "Siamo contentissimi che una artista del calibro di Gianna Nannini abbia accettato il nostro invito", afferma il sindaco. "Nel primo anno di mandato era nostro desiderio dare immediatamente a Sassari un appuntamento degno della seconda città dell'isola e guida del Nord Ovest Sardegna", rimarca Mascia. "Anche per ribadire la volontà di scommettere decisamente su cultura, spettacolo arte e grandi eventi per rilanciare il territorio e sostenerne le velleità in ambito turistico e commerciale".

Per Nicoletta Puggioni "la scelta è ricaduta su una figura senza tempo come Gianna Nannini, che soddisfa pubblici diversi e mette d'accordo più generazioni. Sarà una festa, sulle note di pezzi che appartengono a tutti", scommette l'assessora. "Ma il suo concerto è solo la ciliegina sulla torta di un periodo dell'anno intenso attraverso cui Sassari potrà riappropriarsi degli spazi pubblici e di renderli vivi e vitali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA