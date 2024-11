Allerta per temporali sulla Sardegna orientale

Il vortice ciclonico continua a imperversare sul Mediterraneo centrale portando instabilità diffusa sulla Sardegna, in particolare sulle coste esposte a est, mentre negli altri territori si alterneranno nuvole e sole con temperature massime che si mantengono attorno ai 20 gradi mentre le minime sono in leggero calo.

"Dal pomeriggio di oggi e almeno per le successive 12 ore, sulla Sardegna orientale si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con cumulati fino a localmente molto elevati - si legge nell'avviso meteo dell centro decentrato della protezione civile regionale - Saranno inoltre possibili isolati temporali di forte intensità. A partire dalle prime ore della giornata di domani i fenomeni saranno in progressiva attenuazione ad iniziare dal settore nord-orientale". A causa di questo maltempo è stata emessa un'allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree del Flumendosa Flumineddu e Gallura. L'avviso è valido sino alle 9 di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA