Ragazze molestate e aggredite in centro a Cagliari

Sarebbero state avvicinate e molestate verbalmente da due o tre ragazzi: un'amica è intervenuta per difenderle e sarebbe stata aggredita. È accaduto nella notte tra sabato e domenica nella zona della chiesa di Sant'Anna a Cagliari. Vittime tre ragazze tra i 18 e i 20 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, le ragazze sarebbero state avvicinate almeno da almeno due giovani, a quanto pare stranieri, che avrebbero fatto loro pesanti avances.

Una loro amica si è avvicinata e tutte tre hanno cerca di reagire agli aggressori. In queste fasi sarebbero state minacciate con una bottiglia rotta e una di loro molestata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e gli aggressori sono fuggiti. Adesso il caso è passato in mano agli investigatori della squadra mobile che grazie ad alcuni elementi forniti dalle vittime sarebbero già sulle tracce dei molestatori.



