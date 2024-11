Ladri in azione nella notte a Sassari, assaltati altri 2 negozi

Nuovi raid dei ladri nella notte nei negozi di Sassari. Dopo i numerosi colpi messi a segno nelle ultime settimane, in nottata sono stati presi di mira la rivendita Apple C&C sotto i portici del grattacielo nuovo, in piazza Castello, in pieno centro, e il ristorante Black Stone, nella zona industriale Predda Niedda.

In piazza Castello i ladri hanno usato un'auto per sfondare la vetrina ed entrare nel negozio della Apple, dove si hanno fatto razzia degli smartphone esposti e sono scappati.

Per entrare nel ristorante BalckStone, nella strada 18 di Predda Niedda, hanno utilizzato una mazza. Hanno così sfondato la porta in vetro e hanno rubato il registratore di cassa.

Sui due furti indagano la polizia e i carabinieri.



