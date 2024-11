La Vernaccia doc di Contini trionfa al Merano Wine Festival

La Cantina Contini di Cabras sale sul gradino più alto del podio al Merano Wine Festival. L'Antico Gregori Vernaccia di Oristano Riserva doc 1979 ha ottenuto il prestigioso Platinum al The Wine Hunter, il massimo riconoscimento, durante la cerimonia di apertura della 33/a edizione della manifestazione. Il premio è stato ritirato da Alessandro Contini, presidente della cantina più antica della Sardegna e rappresentante della quarta generazione della famiglia.

Il premio viene assegnato annualmente a una selezione molto ristretta di vini - quest'anno 46 da tutta Italia - che abbiano ottenuto un punteggio superiore a 95/100. Per Alessandro Contini, il Platinum "contribuisce a far conoscere sempre di più la Vernaccia di Oristano doc a livello internazionale.

Quest'anno poi - sottolinea - l'interesse per questo vino è stato straordinario. Al Merano Wine Festival ci siamo concentrati sulla valorizzazione dell'autenticità dei vitigni autoctoni sardi, come il Caddiu e il Nieddera, insieme alla Vernaccia, attraverso la nostra linea vini più recente, quella de I Giganti. Questi vitigni - spiega il presidente della cantina - incarnano l'unicità del patrimonio viticolo della Sardegna e arricchiscono la diversità enologica dell'Isola.

Siamo consapevoli della responsabilità che comporta preservare e promuovere questa tradizione".

Non sono mancate altre conferme per la Contini 1898. Tra questi, il premio Gold assegnato a I Giganti Tharros Rosso Igt 2021 e al vino Componidori Valle del Tirso Igt, annata 2022. La competizione, riservata ai vini che ottengono un punteggio tra 93 e 95.99 su 100, riconosce una qualità elevata, complessità ed equilibrio, accompagnati da una personalità unica.

Sono stati premiati con il Rosso del The Wine Hunter anche altre due referenze della cantina: il 2022 I Giganti Isola dei Nuraghi Bianco Igt e il 2020 Flor Vernaccia di Oristano doc. Il premio Rosso, assegnato ai prodotti con un punteggio compreso tra 90 e 92.99 su 100, indica vini di qualità medio-alta, apprezzati per la piacevolezza, la riconoscibilità degli aromi primari e l'armonia complessiva delle loro componenti.



