Innovazione e multidisciplinarietà per cura dell'anziano fragile

Si parlerà di gestione del paziente anziano al convegno "Hot Topics in Geriatria - L'anziano fragile: curare la complessità", in programma il 16 novembre all'hotel Catalunya di Alghero.

L'evento sarà l'occasione per discutere delle sfide e delle innovazioni nella cura dell'anziano fragile con un approfondimento sui disturbi neurocognitivi, sulle dimissioni difficili, sulla valutazione multidimensionale geriatrica e sulla gestione multidisciplinare del paziente complesso.

Un appuntamento formativo e di confronto tra esperti che punta a rendere l'assistenza geriatrica sempre più efficace e rispondente alle esigenze degli anziani fragili e delle loro famiglie. "Nella nostra struttura - afferma Patrizia Tilocca, direttrice della struttura complessa di Geriatria dell'Aou di Sassari e responsabile scientifico del convegno - affrontiamo ogni giorno le sfide della complessità e della fragilità dell'anziano. Uno strumento indispensabile è la valutazione multidimensionale geriatrica, che consente una presa in carico globale delle problematiche del paziente, esplorando diverse dimensioni".

"È necessario un approccio multidisciplinare, dal momento che i nostri pazienti hanno multiple comorbilità, per garantire cure personalizzate - aggiunge - Bisogna cercare nuovi modelli di cura, che consentano di ridurre la durata del periodo di ospedalizzazione, come noto gravata da complicanze correlate al protrarsi della degenza, creando dei percorsi ospedale-territorio, con la finalità di migliorare la qualità della vita dei pazienti e, allo stesso tempo, di razionalizzare l'uso delle risorse sanitarie. Questo appuntamento rappresenta, così, un'importante occasione per condividere esperienze e trovare soluzioni innovative".

Il convegno ha ricevuto il patrocinio dell'Aou di Sassari, dell'Ordine dei medici della provincia e dell'Opi di Sassari.





