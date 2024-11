Hip hop in aiuto della salute mentale, docufilm di Roberto Pili

Nomi storici dell'hip hop italiano e professionisti della salute mentale per ribadire un concetto: la creatività può essere una terapia per sconfiggere anche ansia e depressione. Si chiama Profondo nero il nuovo progetto del regista sardo Roberto Pili. La produzione è di Francesco Pili. La formula è quella del docufilm e videoclip, già apprezzata nel pluripremiato "LUCY - Un destino da pioniera".

Attualmente sono in corso le ultime riprese a Roma per il video musicale del pezzo inedito, scritto da Danno della band Colle Der Fomento e prodotto da Dj Ice One, producer che ha collaborato nel corso della sua lunga carriera anche con Frankie hi-nrg mc, Tiromancino, Afrika Bambaataa, Public Enemy, 99 Posse, Assalti Frontali, Elisa.Un'opera che mette al centro il potere curativo dell'arte come forma di terapia e di espressione personale, attraverso il racconto di Davide Lai, storico writer sardo, noto nel mondo dell'arte urbana come Nero.

Il cast del docufilm include, oltre alcuni nomi storici della scena hip hop italiana come DJ Ice One, Kaos One (collaborazioni con Neffa e altri nomi storici della scena nazionale) e Danno, anche rappresentanti delle subculture sarde come Bboy Lucio e Matteo Prosa. Coinvolti anche professionisti della salute mentale come Alessandro Montisci e la presidente dell'A.S.A.R.P.

Gisella Trincas.

Un approccio anche scientifico per spiegare- queste le motivazioni dei protagonisti del progetto- come " l'espressione artistica possa fungere da potente strumento per migliorare il benessere mentale e affrontare traumi e difficoltà, offrendo uno spiraglio di luce nel percorso dell'oscurità"



