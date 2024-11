Docente israeliano contestato da studenti pro Palestina

Manifestazione pro Palestina davanti al Palazzo delle Scienze a Cagliari per contestare le lezioni del docente della Technion Institute di Haifa (Israele) Alex Bronstein, invitato dall'ateneo del capoluogo. Presenti sulla scalinata circa venti giovani con bandiere della Palestina, ma durante la protesta non ci sono stati momenti di tensione nè incidenti. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Il sit in, cominciato intorno alle 16, è terminata poco dopo le 17. Secondo i ragazzi di UniCa per la Palestina, "il Technion Institute di Haifa, una delle più importanti università israeliane, ha una lunga storia di collaborazioni militari".

Pronta la richiesta degli studenti all'università d Cagliari: "boicottare tutti i rapporti con le università sioniste di Israele".



