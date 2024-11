Nuovo incidente di caccia in Sardegna, un ferito

Nuovo incidente di caccia in Sardegna, il quarto negli ultimo dieci giorni. Un cacciatore è rimasto ferito stamattina nelle campagne di Orotelli, nel Nuorese, da un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto il polpaccio destro e gli ha procurato una lesione venosa. Sul posto, una zona impervia e difficilmente raggiungibile, è arrivato l'elisoccorso del 118 che ha trasportato il cacciatore all'ospedale di Sassari in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel luogo dell'incidente sono arrivate le forze dellordine che hanno avviato le indagini. Quello di oggi è l'ennesimo incidente di caccia in pochi giorni nell'isola. Il 2 novembre un cacciatore di 58 anni è morto a Sedilo dopo un colpo di arma da fuoco che lo ha colpito all'addome.

Successivamente sono rimasti feriti altri due cacciatori: un uomo di 43 anni nelle campagne di Siligo in provincia di Sassari e uno di 64 nel territorio di Perdasdefogu in Ogliastra.



