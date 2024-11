Incendio in casa a Nurri, muore un anziano

Tragedia nella tarda serata a Nurri nella provincia del sud Sardegna. Un anziano di 79 anni è morto nell' incendio scoppiato nella sua abitazione di via Segni, in seguito a delle esalazione di gas. L'uomo, secondo una prima ricostruzione delle froze dell'ordine, sarebbe morto per intossacazione dai gas di combustione. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del fuoco di Mandas e Sorgono che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione e le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.





