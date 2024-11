Le icone filo conduttore al teatro di figura per adulti Anima IF

Quattro giorni di spettacoli, incontri, laboratori e momenti da attraversare come in una galleria di opere che superano lo spazio e il tempo per riflettere sulle icone, immagini nate originariamente come oggetti di devozione religiosa ma che oggi ricomprendono anche personaggi, sentimenti, giocattoli.

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre negli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari, torna per il settimo anno Anima IF, festival internazionale di teatro di figura organizzato dalla storica compagnia Is Mascareddas, vincitrice lo scorso anno del prestigioso Premio Ubu.

Dopo un anno ricco di attività dedicate ai più piccoli, con Anima IF ecco una settimana pensata per adulti. Attraverso linguaggi differenti, momenti dedicati a piccoli gruppi di spettatori e confronti con artisti che hanno segnato il passo nell'arte di burattini e marionette, il tema che sarà scandagliato quest'anno, le icone, va a chiudere una trilogia cominciata nel 2022 dedicata a come l'essere umano sta nel mondo, e che ha affrontato le due tematiche legate al corpo come portatore del linguaggio in movimento (2022) e, lo scorso anno, alla natura.

"Anima IF è nato con l'intenzione di mostrare un aspetto del teatro di figura poco contemplato: la capacità di affrontare temi e drammaturgie che per complessità e raffinatezza si rivolgono al pubblico adulto", spiega Donatella Pau, direttrice artistica del festival.

Ad inaugurare l'edizione 2024 del festival il 14 sarà alle 18 il live dell'illustratore Riccardo Atzeni "Iconotteria, lotteria iconica di ritratti". Subito dopo (alle 18,30) arriva Campsirago Residenza, compagnia con sede nell'omonimo borgo in provincia di Lecco. Presenterà "Hamlet Private". Alle 19 è la volta di Carola Maternini con il suo teatro per pupazzi. In attesa dello spettacolo delle 20 a intrattenere il pubblico sarà il teatro in miniatura dell'artista spagnola Madame Paulette con "The sinner". A chiudere la prima serata sarà, alle 20,30 l'artista Claudio Montagna del C.T. A. di Gorizia che porta in scena "Tarzan della foresta".

Gigio Brunello, pluripremiato autore di teatro, attore e burattinaio è l'ospite che la sera di venerdì 15 alle 19 porta in scena "Beati i perseguitati perché di essi è il regno dei cieli". Alle 20,30 dalla Germania arriva, invece, Ariel Doron con "Plastic heroes". Sabato 16 alle 19 saranno gli stessi padroni di casa protagonisti con "Monologo della morte". La stessa sera, ma alle 20,30, proporrà anche "Melodama", pièce della compagnia spagnola La Puntual.

Il 17 dalla Francia arriva Zelie Barret t che alle 18, e in replica alle 19, propone "Madame Rita". Alle 20,30 la chiusura di sipario sulla quinta edizione del festival è affidata ai palermitani Figli d'arte Cuticchio, la prima compagnia di teatro di figura in Italia ad essere riconosciuta dal Ministero dei Beni culturali. A Cagliari proporrà "La pazzia di Orlando".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA