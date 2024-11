Inaugurata a Pitz'e Serra l'area attrezzata 'Sport di tutti'

Taglio del nastro e via all'utilizzo della palestra a cielo aperto del Parco Europa.

Tantissimi giovani, con in testa il testimonial dell'evento il campione del mondo di pugilato Patrick Cappai, non sono voluti mancare a Pitz'e Serra per l'inaugurazione dell'area attrezzata realizzata dal Comune di Quartu nell'ambito del progetto Sport di tutti - Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. - la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita - e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Uno spazio attrezzato al centro di un vasto prato verde, un'area di 300 metri quadri per praticare, da soli o in gruppo, in ogni caso gratuitamente, sport all'aria aperta. Sono complessivamente 8 gli attrezzi messi a disposizione della cittadinanza: dallo step (40 e 60 cm) alla bici per braccia, dalla city bike alla pressa gambe e pull up, dalla spalliera alla panca per tricipiti, dalla barra push up al combi 4 e custom.

L'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto d'Italia - sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Su ogni singolo attrezzo è presente un semplice QR Code che permetterà a tutti gli sportivi di scaricare il relativo tutorial di allenamento, potendo poi metterlo in pratica immerso nel verde, per rigenerare corpo e mente.

"Abbiamo scelto questo parco perché è particolarmente frequentato, e abbiamo studiato le soluzioni migliori affinché lo spazio ginnico possa essere utilizzato da tutti, dai giovanissimi agli over 65, comprese le persone disabili.

L'auspicio è che venga sfruttata al meglio, con il massimo rispetto affinché resti funzionale per molto tempo", ha detto l'assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cinzia Carta Grande soddisfazione ha espresso anche la Referente per la Sardegna del Progetto Sport nei Parchi Rossella Agabio: "l'iniziativa nasce appunto per usufruire maggiormente degli spazi verdi delle città, luoghi all'aperto arricchiti dalle attrezzature grazie alle quali bambini, persone giovani e adulte possono praticare lo sport all'aperto".



