Scontro in maggioranza ad Alghero, Mulas isolato

Il coordinamento cittadino algherese di Orizzonte Comune si dissocia dalle dichiarazioni del consigliere comunale Christian Mulas, che attaccando il sindaco Raimondo Cacciotto, e il leader regionale del partito, Franco Cuccureddu, ha minacciato l'addio alla maggioranza a causa delle nomine nel cda della Società In House.

"Ci dispiace dover precisare su polemiche false e tendenziose, avremo voluto occupare il nostro tempo in maniera più proficua, ma dobbiamo confermare che il progetto Orizzonte Comune va avanti rispettando gli impegni presi con amministrazione comunale e i cittadini. Continueremo a vigilare e lavorare mettendo tutto il nostro impegno affinché si lavori per il bene della città", scrive il coordinamento in una nota stampa.

"Come il consigliere Mulas anche i firmatari di questo documento hanno messo sudore e sacrificio per l'inizio di questo nuovo progetto politico, e non si sono inseriti all'ultimo, a giochi già fatti. Eravamo al fianco del coordinatore cittadino Antonio Cardin fin dalle elezioni regionali", continua la replica.

"Mulas non ha mai aderito ufficialmente al progetto di Orizzonte Comune, né per iscritto, né con i fatti. Viste le sue ultime dichiarazioni auguriamo al signor Mulas ogni bene anche al di fuori dal nostro progetto civico, sperando che capisca però che i cittadini vengono prima di tutto e tutti, e che gli accordi e i programmi vanno mantenuti così come hanno fatto il nostro coordinatore regionale, Franco Cuccureddu, e il nostro sindaco, Raimondo Cacciotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA