Presidente Memoriale Shoa non diffamò associazione pro Palestina

In un post su Facebook aveva pubblicato una lettera indirizzata all'allora rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo aveva criticato l'attività dell'associazione culturale di amicizia Sardegna-Palestina Odv, in particolare la Israeli Apartheid Week, sottolineando che alcuni contenuti avevano carattere "antisemita", evidenziando quelle che secondo lui erano "falsità" e contenenti "odio antiebraico". Per questo motivo Alessandro Matta, presidente dell'associazione Memoriale della Shoah era finito a processo a Cagliari a seguito della querela presentata da Ismail Fawzi, presidente dell'associazione Sardegna-Palestina. Oggi però l'assoluzione, "perché il fatto non sussiste", da parte del tribunale monocratico di Cagliari nella persona del giudice Paolo Pes.

La difesa di Matta era composta dagli avvocati Cesare Gai e Franco Villa mentre Fawzi era tutelato, per quanto riguarda la parte civile, dall'avvocato Adriano Sollai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA