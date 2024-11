Incendio in un fienile ad Arborea, muoiono 20 vitellini

Un fienile distrutto e una ventina di piccoli vitelli morti. E' il bilancio dell'incendio scoppiato durante la notte ad Arborea.

Il rogo, probabilmente causato da un problema con i pannelli fotovoltaici, è divampato intorno alle 2. Le fiamme hanno velocemente avvolto il fienile.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Oristano con un'autobotte e l'autoscala. Per oltre cinque ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Purtroppo una ventina di vitellini sono morti a causa delle esalazioni del fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.





