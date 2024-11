Formazione sul rischio elettrico durante i lavori sugli impianti

E-Distribuzione, e Unae Sardegna, in collaborazione con Cna Gallura e con il supporto dell'Ispettorato d'area metropolitana di Sassari e della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, hanno promosso un seminario formativo rivolto a professionisti e imprese del settore elettrico sul tema del rischio elettrico con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro in presenza di impianti elettrici.

Giovanni Cossa, responsabile Cna Gallura per l'unione installazione impianti ha aperto il convegno, portando i saluti del presidente della Cna Gallura Giovanni Pasella, del Presidente del Consorzio Cna Services Francesco Bruno Olmetto e della Direttrice Marina Deledda. Per E-Distribuzione i saluti sono stati portati da Andrea Pibia, Responsabile UT Sassari e il seminario ha inoltre avuto il patrocinio degli Ordini dei Periti Industriali di Cagliari, Oristano e Sassari.

L'Unae, istituto nazionale di qualificazione delle imprese installatrici di impianti, è un'associazione culturale senza scopo di lucro impegnata, attraverso la formazione e qualificazione delle imprese, nel miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici e nella diffusione della cultura della sicurezza ed è diffusa in tutta Italia tramite gli albi regionali.

Nel corso del Seminario, diversi manager di E-Distribuzione, come Roberta Casciello e Alessandro Uccheddu, hanno illustrato lo sviluppo della rete elettrica della Sardegna, l'esercizio della rete e il suo centro di controllo operativo, la gestione dei guasti e le innovazioni in atto sugli impianti oltre che i temi normativi e le regole da rispettare in prossimità delle linee elettriche. Inoltre, i rappresentanti dell'Ispettorato d'area metropolitana di Sassari hanno presentato dei casi pratici di tre tipologie di rischio: lavori in quota, lavori in ambienti confinati e rischio elettrico mentre i VV.FF. hanno mostrato le modalità di intervento e di gestione delle situazioni di emergenza in prossimità di impianti elettrici.

"Ringrazio l'Unae Sardegna e la Cna Gallura ed esprimo soddisfazione per l'interesse che sempre suscitano queste iniziative e queste forme di collaborazione tra enti che operano sul territorio per la gestione corretta, efficace e condivisa delle situazioni collegate al rischio elettrico", ha detto Marcello Coffaro, responsabile area regionale Sardegna di E-Distribuzione. "Siamo orgogliosi di avere promosso con E-Distribuzione un ulteriore seminario su un tema sempre più importante e delicato, coinvolgendo tanti operatori", ha aggiunto Giampaolo Fanti, presidente dell'Unae Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA