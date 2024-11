Carovana sonora, 3 giorni dedicati a gravidanza e famiglie

Con il patrocinio del comune, da venerdì 8 a domenica 10, approda al Teatro Massimo di Cagliari la 2/a edizione della Carovana Sonora, progetto di Jazzin' family, realizzato in collaborazione con il Tavolo permanente musica 0-6, rivolto alla comunità delle famiglie 0-6 anni e dei genitori in attesa. Il tema sui cui si confronteranno alcuni tra i migliori artisti-educatori nazionali in ambito sonoro musicale dedicato allo zerosei, insieme agli ospiti e partecipanti al primo evento di apertura (tra cui rappresentanze istituzionali, accademiche, professionisti dello 0-6, referenti di nidi e scuole dell'infanzia, studenti universitari) sarà quello della musica dedicata ai piccolissimi e interpretata come un'opportunità per educare alla pace mondiale.

La tre giorni della Carovana inizierà la mattina di venerdì 8 novembre (9-13) con una tavola rotonda sperimentale nella quale si proveranno a tracciare sentieri possibili per costruire un senso di pace condiviso e attivare processi di educazione alla non violenza, partendo proprio dall'inizio della vita. Un intreccio di saperi e competenze, di dialoghi intergenerazionali, di aspirazioni e visioni sia di un presente che di un futuro possibile, che contribuiranno a lanciare la città di Cagliari come una delle capitali mondiali della pace.

Con la moderazione di Arnolfo Borsacchi e Francesca Romana Motzo (membri del Tpm 06) la tavola rotonda sarà arricchita dalla presenza di Aide Esu (professore associato di sociologia dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Cagliari), Enrica Spada (pedagogista esperta di movimento educativo e creativo, cultrice della materia in pedagogia generale Università di Cagliari), Elisabetta Piras (docente di pedagogia della musica nel dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio di Musica di Cagliari), Giulia Andreozzi (assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Cagliari), Manuela Atzeni (dirigente Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune di Cagliari) e Marta Mereu (presidente della Commissione cultura del Comune di Cagliari).

La manifestazione, che andrà avanti sino a domenica 10 novembre, prevede anche un calendario di laboratori dedicati alle donne in gravidanza e alle famiglie 0-6 anni.

Si parte dunque venerdì 8 novembre con Il corpo percettivo, esperienza di musicoterapia integrata dedicata alla gravidanza, condotta da Francesca Romana Motzo (contattosonoro) e Graziella Puzzo (Chiocciole sonore), che intende offrire alle donne in gravidanza un'opportunità unica di connettersi profondamente con il loro corpo e con il feto attraverso l'esplorazione sonoro-musicale.

Sabato 9 novembre, Arnolfo Borsacchi (Audiation Institute) affronterà il tema del canto in gravidanza e nel primo anno di vita, nell'incontro dal titolo Nascere in musica. Sempre sabato, doppio appuntamento con Libri cantati, libri narrati a cura di Francesca Venturoli (Piccola musica).

Ultima giornata, domenica 10 novembre 2024, con Il carnevale degli animali e dintorni condotto da Paola Conte (Crescendo in musica), Emmanuela Zanchetta (associazione Musica XXI) e Francesco Ciminiello (docente di percussioni del Conservatorio di Musica di Cagliari). Un mini spettacolo musicale con la voce di un violoncello e un pianoforte, per bambini dai 3 ai 6 anni, ispirato all'opera di Saint-Saëns. A condurre, Monica Scarfò e Luca Battaglia (MagicaMusica).



