Basket: la Dinamo in crisi cerca il riscatto contro Pistoia

Non sarà la partita della vita, ma il match di domenica sera contro Pistoia (PalaSerradimigni ore), può segnare la svolta in campionato per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

I biancoblu, insabbiati al penultimo posto in classifica dopo aver incassato cinque sconfitte in sei gare, sono obbligati a vincere per tirarsi fuori dalla zona pericolosa e provare a risalire la china.

I segnali positivi sono arrivati in Europe cup, e anche nell'ultima partita persa di misura contro Tortona. Ora serve però una vittoria. "Partita molto importante per noi, l'ultimo match in campionato contro Tortona ho visto dei miglioramenti significativi in difesa, dobbiamo vedere chi ci sarà per via degli infortuni, ma a prescindere da chi scenderà in campo domenica dobbiamo giocare al 100% dall'inizio alla fine", dice il coach Nenad Markovic.

Non sarà della partita Mattia Udom, reduce da una frattura a un piede: "Penso di riuscire a recuperare Renfro che non era al 100%, e ho preferito tenerlo a riposo in coppa per non rischiare, vediamo negli ultimi due giorni di allenamento prima della partita", precisa Markovic, che non si sente in discussione alla guida della squadra. "Non penso di andare alla partita e pensare a queste cose, penso che nel nostro lavoro siamo sempre in discussione, io cerco di preparare la squadra al massimo, penso che i giocatori capiscano l'importanza del match e non voglio appesantirmi la testa con questo tipo di situazioni, mi concentro sul fare il meglio domenica".



