Abbanoa, nuove apparecchiature in alcuni nodi idrici a P. Torres

Proseguono le attività di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina di Porto Torres che porteranno a rivoluzionare il sistema di approvvigionamento di oltre diecimila utenze per garantire un servizio più efficiente e una drastica riduzione delle dispersioni idriche.

Come già avvenuto nelle scorse settimane martedì 12 novembre si procederà con l'installazione di nuove apparecchiature di regolazione. Questa volta i nodi interessati sono due in via delle Vigne angolo via Marche (su due distinte condotte rispettivamente del diametro di 500 e 200 millimetri), un nodo in via Principe di Piemonte e uno in via Balai.

Trattandosi di interventi particolarmente complessi, sarà necessario sospendere l'erogazione nel centro abitato dalle 7 alle 23. Abbanoa, a stretto contatto con l'amministrazione comunale, "sta predisponendo tutte le attività necessarie a limitare i disservizi all'utenza. È stato definito anche il servizio sostitutivo con autobotte, a partire dalle 16, nei pressi del campo sportivo. Sono state programmate anche tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo", fa sapere il gestore unico.

Entro dicembre le nuove apparecchiature saranno installate in una ventina di nodi idrici individuati in tutta la rete.

Queste apparecchiature consentiranno una più efficiente gestione della rete con un controllo mirato delle portate e delle pressioni. I lavori rientrano negli interventi di efficientamento della rete idrica di Porto Torres che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l'ingegnerizzazione dell'intero sistema di approvvigionamento del centro abitato. Si tratta dell'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna" che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Porto Torres è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre quattro milioni di euro.



