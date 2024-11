60enne aggredito da due ragazzi per strada a Sassari

Un uomo di 60 anni è finito in ospedale a Sassari con un braccio fratturato e un trauma cranico dopo essere stato pestato per strada da almeno due ragazzi.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio in via Marginesu, nel quartiere Sant'Orsola: secondo le prime informazioni il sessantenne sarebbe stato avvicinato da più ragazzi e poi picchiato selvaggiamente fino a spezzargli un braccio e provocargli un trauma cranico.

Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata dove è stato trattenuto per accertamenti.

La polizia di Stato ha fermato un giovane. Il ragazzo identificato dagli agenti è stato accompagnato in Questura dove è tuttora trattenuto per accertamenti.

La Squadra mobile sta cercando di ricostruire i fatti e appurare quante persone abbiano partecipato al pestaggio e se questo sia avvenuto per strada, come ipotizzato dal primo momento, o all'interno di un appartamento.

