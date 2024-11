Un ulivo per Gigi Riva, Cagliari omaggia il suo campione

Nel giorno in cui Gigi Riva avrebbe compiuto 80 anni, la città di Cagliari, a oltre nove mesi dalla sua scomparsa (il 22 gennaio), rende omaggio al suo campion dedicandogli un ulivo messo a dimora nel Terrapieno in viale Regina Elena. "Buon compleanno Gigi - scrive sui social il sindaco Massimo Zedda - Sei e resterai per sempre parte viva e indimenticabile della storia di Cagliari, della Sardegna, dell'Italia e uno dei più grandi giocatori del pianeta.

Mito e galantuomo, composto ed elegante, schivo e umile, figlio straordinario della nostra splendida terra, dalle radici forti e tenaci. Per tutta la settimana la città ti renderà omaggio e ringrazio le tante persone che si stanno spendendo per organizzare vari momenti di ricordo collettivo - ricorda il primo cittadino - Anche oggi colgo l'occasione per abbracciare la tua famiglia, Gianna, Mauro, Nicola e i nipoti tutti, i tanti amici e i compagni di squadra che ti sono stati vicini, tutte le persone che si sentono legate a te, dai bambini agli anziani, che hanno un pensiero affettuoso, con quel rispetto silenzioso osservato anche il giorno del funerale. Ancora buon compleanno, Campione", conclude.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA