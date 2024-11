Manovra verso il via libera, 50 mln ai Comuni e 8 per alluvione

Prosegue spedita la seduta fiume del Consiglio regionale sulla variazione di bilancio. La maggioranza vorrebbe approvare la manovrina da 630 milioni entro la serata, al più tardi domattina, e la minoranza non si mette di traverso.

Dopo l'articolo sulla sanità, il primo dei 16 di cui è composto il testo, è stata la volta del capitolo Enti locali con l'incremento del Fondo unico per gli enti locali di 50 milioni di euro e non più quaranta come previsto inizialmente dalla giunta. È il risultato di un emendamento proposto dalla minoranza, primo firmatario il capogruppo di Fdi, Paolo Truzzu.

E poi ulteriori 2,2 milioni per il Fascicolo degli immobili pubblici e altri interventi come un milione di euro per la viabilità di accesso all'aria montana Bruncu Spina, 750mila per i lavori di completamento e messa in sicurezza dei marciapiedi e viabilità carrabile del comune di Tissi, oltre un milione a favore del comune di Sinnai per la condotta idrica.

Poi il capitolo Trasporti con il contributo all'Arst di 16 milioni per la Metropolitana leggera di Cagliari e integrazione di altre risorse. A Rfi un contributo per interventi sulla linea ferroviaria di 15 mln, tra sistemazioni gallerie e rimozione passaggi pedonali. Fetta consistente per i Lavori pubblici con 47,2 mln per lo scorrimento delle graduatorie per la riqualificazione dei centri urbani e messa in sicurezza degli edifici in pericolo di crollo, altri 4 mln. Poi la manutenzione strade provinciali e metropolitane con 30 mln e l'incremento per il sostegno ai canoni di affitto per famiglie a basso reddito con 12 milioni.

Sull'Istruzione, per le borse di studio per le famiglie svantaggiate stanziati 3,9 mln. Per il progetto Iscola per la manutenzione edilizia scolastica, aggiunti 20 mln. Integrazione del fondo per le Università 8,2 mln. Trasferimenti ai comuni per servizio scuolabus, circa 2,8 mln.

Approfondimenti anche per quanto riguarda l'Agricoltura.

Previsto un investimento di 10 milioni sulle reti idriche e sedici milioni per il piano regionale di bonifica e sostegno ai consorzi di bonifica. Tre milioni per il sostegno alle imprese agricole e zootecniche. E ancora un milione, oltre a quanto già stanziato, per l'emergenza della Lingua blu e 3 mln per la siccità che ha devastato le campagne. Per l'Industria destinati 15 milioni per il bando Pip. E ancora, sull'innovazione 30 mln per la sicurezza cibernetica e per l'Ambiente 6 mln di premialità per la raccolta differenziata e 10 mln per la prevenzione fitosanitaria delle sugherete.

Tra gli emendamenti sull'Ambiente anche quello che destina in totale 8 milioni per l'alluvione del 27 ottobre scorso: 5 milioni per i contributi in favore degli enti locali per i primi interventi urgenti, il ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e la ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole, e 3 mln gli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento.

La seduta, con qualche stop per assestare e sistemare emendamenti e voci di bilancio, prosegue con l'art. 9 sugli interventi per il Turismo.



