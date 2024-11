Le idee dei migliori talenti per lo sviluppo del Sulcis

Quasi 50 operatori tra manager, imprenditori, studenti, startupper, associazioni di rappresentanza, istituzioni e università, sei progetti innovativi legati a economia circolare, terziario innovativo e tecnologico, ambiente e turismo sostenibile, tecnologie emergenti e strategie di business sostenibili, agritech, blue & green economy da applicare al territorio e tre giorni lavoro e confronto per scegliere una unica idea vincente.

Sono i numeri della "Sulcis Challenge Startup Battle: manager, idee ed energie per lo sviluppo locale ed il rilancio dei territori', l'evento ideato e sviluppato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, che si è concluso oggi con la proclamazione del vincitore negli spazi dell'ente camerale in Largo Carlo Felice a Cagliari. Ad aggiudicarsi la competizione è stato il progetto "Il Cammino minerario di Santa Barbara 2.0", un'idea che unisce tutti gli operatori pubblici e privati del territorio per creare una rete di servizi innovativi e integrati che aprano il cammino al turismo e allo sviluppo socio economico del Sulcis.

"Sulcis Challenge ha rappresentato una vera e propria sfida per tutti noi - confessa il professor Tommaso Saso, presidente di Manageritalia delle cinque regioni citate - nella convinzione che portare qui più managerialità diffusa affiancata a metodi e processi di business innovativi sia la scelta migliore per dare vita a idee e progetti imprenditoriali concreti, sostenibili e soprattutto capaci di contribuire allo sviluppo sociale ed economico".

Fare squadra dunque, e coinvolgere tutti gli attori per rilanciare un territorio in sofferenza attraverso nuove idee. "Abbiamo pensato proprio di andare a scovare i talenti, di innestare competenze manageriali, di mettere in contatto i giovani startupper con gli enti finanziatori - spiega il segretario generale della Camera di commercio, Cristiano Erriu - Fare un lavoro di squadra tra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte capaci di dare una mano a un territorio che ne ha davvero tanto bisogno".

La Sulcis Challenge Startup Battle è un primo passo concreto: "Il lavoro fatto in questi giorni può essere replicato in altri territori - sottoliena Erriu -, affiancando le imprese, scovando talenti e accompagnandoli nel difficile percorso di sviluppo imprenditoriale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA