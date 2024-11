Le case al mare sempre più richieste, aumentano i prezzi

I valori delle case nelle località turistiche della Sardegna aumentano del 2,6%. Aumento dei prezzi del 3,6% nel sud Sardegna, del 4,6 nella provincia di Sassari. Leggero incremento, dello 0,3%, nella provincia di Cagliari. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del mercato immobiliare in Sardegna di Tecnocasa.

Bene Villasimius con acquirenti anche dagli Stati Uniti.

Prezzi in aumento anche a Olbia, in particolare nel centro storico. Il mercato immobiliare di Alghero, nella prima parte del 2024, registra un buon andamento in termini di richieste ma bassa offerta, con conseguente aumento dei prezzi delle case.

Prezzi stabili a Badesi e nelle zone limitrofe con acquirenti italiani e provenienti da tutta Europa: in particolare si registra un aumento degli investitori dalla zona dell'Est. Anche a Castelsardo mercato immobiliare dinamico e i valori in salita.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si registra un aumento delle richieste da parte di chi vive nell'Europa dell'Est. Cercano un posto tranquillo - spiega il report di Tecnocasa - lontano dalla guerra e in cui trascorrere più settimane durante l'anno e dove poter acquistare casa con un budget contenuto, sotto i 100mila euro. Ad agevolare questa tendenza anche i voli diretti da Alghero e Olbia. Prezzi in crescita anche a Porto San Paolo.

Per quanto riguarda le residenze a Sassari i valori delle case sono aumentati dell'1%. Quotazioni in lieve crescita a San Giuseppe, Lu Fangazzu e San Paolo. Diminuiscono invece dell'1,1% i prezzi delle case a Cagliari. Stabili i valori immobiliari nel Centro storico. Gli investitori arrivano da tutta la Sardegna, da altre regioni d'Italia e crescono anche i clienti esteri.

Preferibilmente si destina l'acquisto alla realizzazione di un'attività turistica ricettiva. Preferite le zone di Marina e di Castello.

Le famiglie sarde nel secondo trimestre 2024 hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 216,6 milioni di euro: isola al 13/o posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,93%; rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +10,4%, per un controvalore di +20,3 milioni di euro.



