Il Cammino di Santa Barbara 2.0 traino per rilancio del Sulcis

"L'innovazione tecnologica permetterà al Cammino di fare un passo in avanti". Così Ponziana Ledda, responsabile comunicazione della Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara, commentando la vittoria della sfida tra star up lanciata da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, con il progetto 'Il Cammino minerario di Santa Barbara 2.0'.

Sei le idee di sviluppo che hanno partecipato al challenge. Il Cammino 2.0 è stato scelto perché è riuscito a unire sotto un unico denominatore tutti gli operatori pubblici e privati del territorio. "L'idea progettuale è quella di sviluppare attaraverso le nuove tecnologie una iniziativa già presente - spiega Ledda - Una sorta di cammino 2.0 che permetterà di essere integrato con le aziende del territorio facendo in modo che chiunque voglia intraprendere il percorso minerario abbia con un clic tutti i servizi utili sia per camminare, ma anche per svolgere altre attività collaterali come visitare siti, fare sport, andare in barca".

Il progetto punta a valorazzare le esperienze legate alla conoscenza delle peculiarità storiche, culturali, sportive, enogastronomiche e paesaggistiche del Sulcis e portare nel territorio turisti in tutte le stagioni. Prevista anche la realizzazione di una App dedicata che consenta in maniera facile e intuitiva di accedere ai servizi durante i 500 chilometri e le trenta tappe del cammino.

"Questa idea nasce proprio da uno studio di quali sono le tipologie di persone che vengono a camminare - racconta ancora Ledda -, persone che amano la cultura e vogliono conoscere il luogo che visitano". Il progetto vincitore, oltre all'assegno di 5 mila euro per l'avvio delle prime fasi esecutive, si è assicurato da Manageritalia e altri partner, 20 ore di mentorship e affiancamento operativo su ambiti professionali per consentire la messa a terra dell'idea.



