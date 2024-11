Evaso dal carcere di Sassari catturato a Cagliari

Un detenuto cagliaritano di 27 anni, evaso dal carcere di Bancali, a Sassari, sabato scorso approfittando di un permesso premio, è stato catturato ieri mattina a Cagliari dagli agenti della Squadra mobile e del nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria.

L'uomo, nello scorso fine settimana al termine di un permesso premio, avrebbe dovuto far rientro nel carcere di Bancali, ma ha invece fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno eseguito diverse perquisizioni e controlli in varie zone di Cagliari, e hanno individuato un appartamento del quartiere Is Mirrionis, dove l'evaso era stato visto.

L'edificio è stato così circondato e subito dopo gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione, trovando il detenuto, che non ha opposto resistenza, all'interno di una camera da letto.

Nella stanza sono stati trovati due microtelefoni cellulari e un caricabatteria.

Il 27enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Uta.



