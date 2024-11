Capodanno ad Alghero con il concerto dei Negramaro

Saranno i Negramaro i protagonisti del Cap d'Any 2024/25, lo storico capodanno di Alghero. Lo ha comunicato in serata la Fondazione Alghero, dopo che per settimane aveva impazzato il totonomi, con ipotesi Mika e poi J-Ax, e le polemiche politiche sulle eventuali scelte.

Anche quest'anno il Cap d'Any algherese prevede un mese intero di eventi e musica, e ripropone il grande palco sul porto turistico in Piazzale della Pace.

Il brindisi per la notte più lunga dell'anno sarà quindi con Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea De Rocco (campionatore) e Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing).

La band ripercorrerà nell'atteso live di Alghero le tappe musicali che lo hanno reso celebre al grande pubblico.

Il programma completo degli eventi, che racchiude un mese ricco di spettacoli e manifestazioni, sarà presentato ufficialmente dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero nelle prossime settimane.



