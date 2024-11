Tavolo tecnico congiunto in Regione per l'emergenza lingua blu

Nasce il tavolo tecnico regionale sull'emergenza lingua blu: un organismo congiunto che mette insieme le direzioni generali degli assessorati dell'Agricoltura, Sanità e Ambiente, le Agenzie Laore, Argea e Agris e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per far fronte alla crisi epidemica. Lo ha approvato oggi la giunta con una delibera proposta dall'assessore dell'Agricoltura Gianfranco Satta, in accordo con i colleghi coinvolti.

Il tavolo avrà il compito di monitorare l'evoluzione della malattia e coordinare gli interventi necessari per definire le misure di prevenzione e profilassi, individuare il fabbisogno finanziario e stabilire i parametri di aiuto da riconoscere alle aziende zootecniche colpite. L'organismo congiunto si potrà avvalere della collaborazione dei dipartimenti di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università di Sassari. La giunta, inoltre, ha dato mandato all'assessore Satta di approvare, con proprio provvedimento e sulla base delle risultanze del tavolo, i parametri di aiuto agli allevatori.

"Si tratta di un organismo molto importante per mantenere sotto controllo una situazione, che comunque è grave - ha chiarito la presidente della Regione Alessandra Todde al termine della riunione del suo esecutivo -, per avere tutti gli attori operativi intorno allo stesso tavolo".

Nel frattempo Coldiretti continua a rilanciare l'allarme: "La lingua blu in Sardegna a novembre, ha raggiunto livelli devastanti per le aziende del settore, con una perdita lorda per minor fatturato che si aggira intorno agli 85 milioni di euro".

Per l'associazione servono almeno 35 milioni di indennizzi. "I numeri - avverte Coldiretti - sono impressionanti: oltre 225mila animali che non genereranno reddito, più di 176mila capi che saranno improduttivi di latte e agnelli, a cui si sommano i 50mila animali morti, su un totale di 1,4 milioni di capi".





