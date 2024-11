In casa 3 chili di hascisc e oltre 200mila euro, arrestato

Nascondeva in due abitazioni quasi quattro chili di hascisc e in una cassaforte oltre 200mila euro. Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile di Cagliari che hanno arrestato un 39enne per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati 3,7 kg di hascisc e 217mila euro, denaro che secondo la polizia di Stato sarebbe stato guadagnato con lo spaccio.

Gli investigatori della Mobile tenevano da diverso tempo sotto controllo il 39enne, lunedì hanno fatto scattare la perquisizione nella sua abitazione a Pirri e successivamente in un secondo appartamento in uso al 39enne dove sono stati trovati i soldi e la droga.



