EuropeCup, la Dinamo vince in Polonia e conquista il primato

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si conferma bella in Europa, vince in Polonia contro l'Anwil per 86-83 e conquista il primo posto del Gruppo B dell'Europe cup. Approda così al prossimo turno dove sarà inserita nel girone con i francesi dello Cholet e gli spagnoli del Bilbao, due squadre candidate alla vittoria finale del torneo continentale.

In Polonia la Dinamo scende in campo priva dei due lunghi Renfro, non al meglio e tenuto precauzionalmente a riposo, e Udom, fuori per una frattura a un piede. Due assenze che non peseranno sulle sorti della partita.

I sassaresi si impongono con una bella prova di squadra, spinti dalle prestazioni impeccabili di Giovanni Veronesi, schierato da Markovic nello starting five e autore di 16 punti, Tambone (13 punti) e capitan Bendzius, emerso nel finale con i canestri e le difese decisive (15 punti).

Al termine di una partita equilibrata, con alcuni strappi da una parte e dall'altra (entrambe le squadre hanno avuto un vantaggio massimo di 8 punti), Sassari la spunta. Chiude così la prima fase della Europe cup con un percorso netto di sei vittorie in sei incontri.

"È stata una partita molto importante per trovare la fiducia e le certezze, per crescere anche in campionato dove abbiamo iniziato con fatica e il livello è molto alto" commenta coach Nenad Markovic a fine gara. "È stata una buona partita siamo rimasti concentrati, abbiamo combattuto e penso che abbiamo meritato di vincere".

Domenica a Sassari contro Pistoia la Dinamo cercherà di trovare la vittoria anche in campionato: un imperativo per poter lasciare il penultimo posto in classifica e riscattare il brutto inizio di campionato.



