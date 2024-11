Diagnostica medica e IA, due giorni di incontri a Cagliari

La diagnostica medica innovativa, il passaggio dalle ricerche alle considerazioni pratiche, cliniche e applicative, connesse all'Intelligenza artificiale.

E' il tema della due giorni che si terrà a Cagliari giovedì 21 e venerdì 22 novembre al Teatro Doglio.

L'evento è organizzato da Unica Liaison Office con il coordinamento del prorettore al Territorio e innovazione dell'Università di Cagliari, Fabrizio Pilo.

"L'appuntamento ha per noi un significato particolarmente prezioso - sottolinea Pilo - puntiamo a connettere ricerca e industria in un settore in continua evoluzione, qual è quello della diagnostica medica più innovativa".

L'appuntamento è il primo degli eventi collegati a "Perfetto - Italian technology transfer office network in life science", il network dei centri di ricerca di cui fa parte l'Università di Cagliari nato per incentivare la cultura nazionale del trasferimento tecnologico e di informazioni nell'ambito delle scienze della vita e che vede coinvolti altri 53 centri di ricerca.

All'evento parteciperanno aziende, imprenditori e investitori ma, soprattutto, ricercatrici e ricercatori delle università italiane ed estere.

L'evento è curato da Unica liaison office, segmento operativo della Direzione ricerca dell'Università di Cagliari ed è sostenuto da Inpeco, HealItalia e patrocinato da Alisei e Sardegna ricerche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA