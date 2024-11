Colpo in gioielleria a Ploaghe, bottino da 100mila euro

Nella notte tra sabato e domenica scorsi una banda di ladri ha svaligiato la gioielleria Cani, al centro di Ploaghe, portando via gioielli e orologi per un valore stimato in circa 100mila euro.

I malviventi hanno forzato la serranda e sono entrati indisturbati nella gioielleria. Si sono impossessati dei monili in oro, pietre preziose e orologi, svuotando cassetti e vetrine.

Quindi sono scappati senza troppi patemi approfittando del buio e delle strade deserte.

Alla scoperta del furto il proprietario ha avvisato i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.



