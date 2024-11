Basket: la Dinamo Sassari perde Udom, frattura a un piede

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari dovrà rinunciare per lungo tempo a Mattia Udom. Il lungo ha rimediato una frattura a un piede e non sarà a disposizione di coach Markovic per un periodo indefinito."La società comunica che gli esami strumentali hanno rilevato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Il giocatore si è già sottoposto a intervento chirurgico e inizierà immediatamente la riabilitazione. I tempi di ripresa saranno valutati dallo staff medico e fisioterapico biancoblu", dice una nota del club sassarese che ora sarà costretto a tornare sul mercato per non lasciare una casella vuota nel roster di squadra.

Udom finora non aveva brillato, stentando a trovare la condizione dopo un precedente infortunio. Markovic lo aveva utilizzato poco e solo nelle ultime apparizioni il giocatore aveva dato qualche segnale positivo. Intanto questo pomeriggio la Dinamo scenderà in campo in Polonia contro Anwil nell'ultimo turno della prima fase di Europe cup. La squadra che vincerà la partita si aggiudicherà il primo posto del Gruppo D. Poi domenica i sassaresi torneranno in campo al PalaSerradimigni contro Pistoia, in una sfida decisiva per il proseguo del campionato LBA, dove i biancoblu, con una sola vittoria e cinque sconfitte, sono bloccati al penultimo posto in classifica.

