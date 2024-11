Bandi per 12 mln da Fondazione Sardegna, metà fondi pluriennali

Dodici milioni di euro per i bandi della Fondazione di Sardegna. Più della metà dei fondi sono destinati a progetti di durata pluriennale. Presentazione delle domande dal 4 novembre al 5 dicembre prossimo. Per l'anno 2025, la Fondazione ha stanziato 11.718.000 euro per le erogazioni ordinarie. Di queste risorse, 6,2 milioni di euro, pari al 53%, saranno destinate ai progetti a carattere pluriennale nei settori dell'arte, del volontariato e dello sviluppo locale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i bandi annuali, 2,3 milioni ad arte, attività e beni culturali, un milione a salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 800mila euro a sviluppo locale e oltre 1,3 milioni a volontariato, filantropia e beneficenza. I bandi pluriennali si riferiscono ai settori arte, attività e beni culturali (3 milioni di euro per ciascuna annualità), volontariato, filantropia e beneficenza (2 milioni di euro) e sviluppo locale (1,2 milioni di euro). Inoltre, nel 2025, la Fondazione lancerà un bando tematico dedicato allo sport, mirato a promuoverlo come strumento educativo e di inclusione, con particolare attenzione alle aree svantaggiate.

"Le risorse messe a disposizione con i bandi 2025-2027 rappresentano un sostegno importante per la Sardegna - sottolinea il presidente Giacomo Spissu -, permettendo un impatto significativo in settori chiave come cultura, sviluppo locale, salute, educazione e volontariato. L'aumento della quota destinata ai bandi pluriennali risponde alla necessità di sostenere progetti di lungo periodo, capaci di generare cambiamenti duraturi e strutturali. La Fondazione, inoltre, ha scelto di dedicare un bando tematico allo sport che, per il suo valore educativo e inclusivo, rappresenta uno strumento molto efficace di crescita personale e coesione sociale".

L'importo che i proponenti potranno richiedere per il singolo progetto sarà compreso tra 10.000 e 35.000 euro per i bandi annuali e tra 15.000 e 50.000 euro per i bandi pluriennali.





