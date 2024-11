Anas, venerdì 8 riapre la galleria sulla 131 Dcn a Siniscola

Sarà riaperta al traffico venerdì 8 novembre la galleria nord "San Francesco II", nella statale 131 Dcn in direzione Olbia, nel territorio comunale di Siniscola.

I lavori di ammodernamento del tunnel erano iniziati nel 2022 e fanno parte di un progetto dell'Anas finanziato con 80 milioni di euro che comprende anche l'ammodernamento delle gallerie 'Li Cuponeddi', 'S'Iscala' e 'Berruiles', quest'ultima già completata e aperta al traffico, sempre nel tratto della statale tra Nuoro e Olbia.

Il completamento della galleria nord consentirà l'avvio dei lavori nella galleria opposta, in direzione Nuoro, con la contestuale deviazione del traffico nella carreggiata in direzione Olbia, che sarà quindi allestita a doppio senso di marcia.

I lavori per le due gallerie nel territorio di Siniscola, che dovranno essere portate a termine nel 2025, costeranno circa 36 milioni di euro e consistono nella realizzazione della nuova calotta, oltre che dei nuovi impianti del tunnel.



