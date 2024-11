14 chili di marijuana sequestrati in un casolare ad Anela

La Guardia di finanza della Tenenza di Ozieri ha trovato e sequestrato 14 chili di marijuana custoditi nel casolare di un'azienda agricola, nelle campagne di Anela.

La droga, infiorescenze essiccate, era nascosta in sacchi e all'interno dell'edificio rurale i finanzieri hanno trovato anche un macchinario a rullo, utile per la centrifuga automatizzata e alla separazione delle infiorescenze di marijuana dagli arbusti della pianta.

All'esito delle analisi di laboratorio eseguite, le infiorescenze di marijuana sono risultate contenere un'elevata percentuale di thc e da quel quantitativo si sarebbero potute ricavare ben 40mila dosi che, se immesse sul mercato dello spaccio, avrebbero potuto generare profitti per circa 140.000 euro.

Una persona è stata denunciata alla Procura di Nuoro.



