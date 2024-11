Una donna e il suo cane muoiono travolti dal treno in Sardegna

Una donna di circa 50 anni e il suo cane di taglia medio piccola sono morti questa notte dopo essere stati travolti da un treno sulla ferrovia tra Abbasanta e Borore, al km 136 in territorio di Aidomaggiore (Oristano).

L'impatto con il convoglio, che viaggiava in direzione Cagliari, è avvenuto verso le 21.

Mentre proseguono i rilievi delle forze dell'ordine, dalle prime notizie sembra che la donna e il suo cane stessero camminando lungo i binari quando sono stati colpiti dal treno.

Sono in corso di accertamento le generalità e i motivi per cui la donna si trovasse in mezzo alla ferrovia.

I Vigili del Fuoco di Oristano, intervenuti sul posto, hanno provveduto a trasportare i passeggeri rimasti sul treno fermi oltre due ore.



